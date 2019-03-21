2019-03-21T10:09:42+03:00
Происшествия

В Калининградской области за сутки сгорело 6 автомобилей

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области за минувшие сутки пожарные несколько раз выезжали на тушение горящих машин.

В среду 20 марта на Берлинской трассе в районе поворота на поселок Голубево загорелся «Мерседес». Вечером того же дня поступило сообщение о пожаре на улице Мира в поселке Взморье. Там огонь полностью уничтожил автомобиль «Форд Скорпио».

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, уже в ночь на четверг 21 марта на улице Жукова в Калининграде полностью выгорел моторный отсек в автомобиле «Фольксваген Транспортер», а у рядом стоящего автомобиля «Вольво» обгорела левая сторона.

В 02:11 очевидцы сообщили о еще одном горящем авто – на этот раз на улице Красноармейской в Центральном районе.

По данным МЧС там полностью выгорел автомобиль «Ауди 80», у рядом припаркованного автомобиля «Опель Зафира» обгорела левая, передняя и задняя двери.

Причины пожаров устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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