Юниоры «Балтики» выиграли окружной турнир по футболу
Санкт-Петербург принял пятые по счету юношеские соревнования по футболу среди спортсменов Свеверо-Запада. Всего выступили 8 команд футболистов до 21 года из Ленинградской, Тверской, Калининградской областей и Питера.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши ребята выиграли пять матчей из пяти. Калининградцы обыграли «Московскую заставу», «Ижорец» и «Атлант-Тосно», в полуфинал вышли на питерский «Зенит» и одержали победу.
В финале же наши спортсмены вновь победили «Московскую заставу».
Лучшими игроками турнира были названы голкипер балтийцев Никита Жеймо и забивший три мяча Михаил Рыбалко.
ИСТОЧНИК KP.RU