Юниоры «Балтики» выиграли окружной турнир по футболу

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-21T10:16:00+03:00

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Санкт-Петербург принял пятые по счету юношеские соревнования по футболу среди спортсменов Свеверо-Запада. Всего выступили 8 команд футболистов до 21 года из Ленинградской, Тверской, Калининградской областей и Питера.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши ребята выиграли пять матчей из пяти. Калининградцы обыграли «Московскую заставу», «Ижорец» и «Атлант-Тосно», в полуфинал вышли на питерский «Зенит» и одержали победу.

В финале же наши спортсмены вновь победили «Московскую заставу».

Лучшими игроками турнира были названы голкипер балтийцев Никита Жеймо и забивший три мяча Михаил Рыбалко.

ИСТОЧНИК KP.RU