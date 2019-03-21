В этом году в Калининграде стартует проект «Дворовый тренер»

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-21T10:21:44+03:00

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В этом году в Калининграде будет реализован проект «Дворовый тренер», направленный на вовлечение горожан в спортивные мероприятия по месту жительству.

- На шести площадках в разных районах Калининграда будут организованы систематические занятия с инструкторами по физической культуре по различным видам спорта. Занятия по расписанию будут бесплатно проводиться для всех желающих, - рассказала вице-премьер Наталья Ищенко.

По ее словам, если эта программа будет востребована, то в следующем году она расширится на территории других муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU