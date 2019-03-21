Калининградцы пытались провезти через границу больше 370 кг санкционки из Польши

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-21T10:23:01+03:00

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На границе в Гусеве задержали два автомобиля, на которых перевозили продукты польского производства.

Так, женщина на авто «Фольксваген Пассат» везла мясо, курицу, йогурты, творог, сливки, сосиски и колбасы, которые купила в Польше. Общий вес продуктов составил 249,5 кг.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что в другой легковушке марки «Рено», за рулем которой находился житель региона, таможенники обнаружили мясо птицы, молочные напитки, сыр, йогурты и колбасы общим весом 125,9 кг.

Ввоз товара был запрещен, его владельцы заплатят штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU