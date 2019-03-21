Калининградец потратил деньги с найденной банковской карты

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-21T10:26:39+03:00

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Полицейские завели уголовное дело на калининградца, который потратил деньги с найденной банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

22-летний мужчина нашел карту в холле торгового центра на улице Баранова. Вместо того чтобы попытаться найти владельца, он сделал несколько покупок в иностранном интернет-магазине.

Оперативники сделали запрос, чтобы узнать, по какому адресу был доставлен товар, и выяснили место жительства злоумышленника. Им оказался 22-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, - сообщили в полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU