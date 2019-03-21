2019-03-21T10:28:14+03:00
Происшествия

В Калининграде во время пожара на улице Пугачева пострадал человек

С места происшествия его госпитализировали
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшую среду 20 марта вечером пожарные по тревоге выезжали на улицу Пугачева в Калининграде. По сообщению очевидцев что-то горело в одной из квартир в трехэтажном доме.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухкомнатной квартире в одной из комнат горел матрас.

Площадь пожара составила всего 1 квадратный метр, случилось задымление.

Один пострадавший был госпитализирован с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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