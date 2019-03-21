В Калининграде во время пожара на улице Пугачева пострадал человек
С места происшествия его госпитализировали
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшую среду 20 марта вечером пожарные по тревоге выезжали на улицу Пугачева в Калининграде. По сообщению очевидцев что-то горело в одной из квартир в трехэтажном доме.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухкомнатной квартире в одной из комнат горел матрас.
Площадь пожара составила всего 1 квадратный метр, случилось задымление.
Один пострадавший был госпитализирован с места происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU