2019-03-21T10:36:21+03:00
Происшествия

Обнаруженная на берегу залива погибшая девушка оказалась 22-летней калининградкой

По имеющейся информации, ранее она высказывала намерение покончить с собой
Игорь ОРЕХОВ
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В региональном Управлении СКР установили личность девушки, тело которой было обнаружено 20 марта на берегу Калининградского залива в районе поселка Прибрежный.

- В этот же день на «телефон доверия» (8 401 2 305 765) Следственного управления позвонил мужчина, который сообщил, что погибшая схожа по приметам с одной из его знакомых, - рассказала официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - В ходе процедуры опознания информация подтвердилась. По предварительным данным, 22-летняя жительница Калининграда, проживавшая на улице Зеленой, страдала психическим расстройством и ранее высказывала намерение совершить самоубийство.

Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Точную причину смерти калининградки установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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