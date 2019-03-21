Обнаруженная на берегу залива погибшая девушка оказалась 22-летней калининградкой
В региональном Управлении СКР установили личность девушки, тело которой было обнаружено 20 марта на берегу Калининградского залива в районе поселка Прибрежный.
- В этот же день на «телефон доверия» (8 401 2 305 765) Следственного управления позвонил мужчина, который сообщил, что погибшая схожа по приметам с одной из его знакомых, - рассказала официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - В ходе процедуры опознания информация подтвердилась. По предварительным данным, 22-летняя жительница Калининграда, проживавшая на улице Зеленой, страдала психическим расстройством и ранее высказывала намерение совершить самоубийство.
Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Точную причину смерти калининградки установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU