2019-03-21T10:36:44+03:00
Общество

В четверг погранпереход Мамоново-Гроново не будет работать до 19 часов

Виктор Сергеев
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В четверг, 21 марта, погранпереход в Гроново не будет работать в течение восьми часов. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

С 10 до 18 часов по польскому времени (с 11 до 19 часов - по калининградскому) на переходе будут проводиться работы по переключению сети электрических системы.

Запланированное время для приостановки работы погранперехода может быть продлено. Поэтому в ведомстве предлагают воспользоваться другими переходами на польско-российской границе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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