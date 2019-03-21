В Нестеровском районе инспекторы ГИБДД задержали двух пьяных водителей

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-21T10:41:15+03:00

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В Нестеровском районе сотрудники ГИБДД выявили двоих водителей с явными признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В присутствии понятых мужчины прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения при помощи алкотестера. Данные прибора подтвердили, что водители сели за руль в состоянии опьянения.

Нарушителей отстранили от управления и привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU