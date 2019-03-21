В аэропорту «Храбровао» провели учения по ликвидации очага инфекционного заболевания

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-21T10:42:51+03:00

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Специальные учения было решено провести в связи с эпиднеблагополучной ситуацией в мире по ряду инфекционных заболеваний. Отрабатывали навыки при проведении противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного с подозрением на корь.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, всего в учениях приняли участие 25 специалистов.

В рамках учений провели, в частности, изоляцию больного, его транспортировку, проведение дезинфекционных мероприятий на борту самолета.

Кроме того, оценили применение схем оповещения и взаимодействие сил и средств медорганизаций, контролирующих органов и служб.

ИСТОЧНИК KP.RU