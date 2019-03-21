2019-03-21T10:46:46+03:00
Происшествия

В Калининграде машина сбила двух пешеходов на «зебре»

За рулем «Шевроле» был 29-летний автолюбитель, под колеса попали 60-летний мужчина и 30-летняя женщина
Игорь ОРЕХОВ
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Водитель почему-то не заметил пересекавших дорогу людей.Водитель почему-то не заметил пересекавших дорогу людей.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В девятом часу вечера 20 марта в районе дома 69А по улице Клубничной в Калининграде (это садоводческое товарищество «Дружба») автомобиль марки «Шевроле» снес двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу.

За рулем иномарки находился 29-летний мужчина. А пострадавшими оказались 60-летний горожанин и 30-летняя женщина. Как сообщается, они получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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