Ярошук и Пятикоп попали в санкционный список Украины
Александр Пятикоп.Фото: Александр Подгорчук
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Украина ввела очередные антироссийские санкции в отношении компаний и физических лиц, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против страны. Соответствующий указ президента Порошенко опубликован на сайте главы государства.
В санкционный список попали 294 компании и 848 человек.
В список, в том числе, попали два депутата Государственной думы от Калининградской области: Александр Ярошук и Александр Пятикоп.
ИСТОЧНИК KP.RU