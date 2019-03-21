2019-03-21T10:49:57+03:00
Общество

Ярошук и Пятикоп попали в санкционный список Украины

Виктор Сергеев
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Александр Пятикоп.Александр Пятикоп.Фото: Александр Подгорчук
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Украина ввела очередные антироссийские санкции в отношении компаний и физических лиц, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против страны. Соответствующий указ президента Порошенко опубликован на сайте главы государства.

В санкционный список попали 294 компании и 848 человек.

В список, в том числе, попали два депутата Государственной думы от Калининградской области: Александр Ярошук и Александр Пятикоп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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