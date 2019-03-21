В Калининграде мошенники от лица Роспотребнадзора предлагают купить «обязательные» документы

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-21T10:57:12+03:00

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В Калининградской области вновь активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники звонят предпринимателям, предлагают связаться с компанией «Служба содействия» по номеру телефона +7 (962) 999 11 15 и за две тысячи рублей приобрести документы, представление которых в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий, является обязательным (журналы учета проведения генеральных уборок, учета дезинфицирующих средств и другие документы).

- Действия неустановленных лиц являются мошенничеством. О всех случаях подобных обращений следует незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (102/112 – для любых операторов мобильной связи) и Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону (4012) 53 69 42, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU