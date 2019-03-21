2019-03-21T11:00:10+03:00
Происшествия

В Калининграде полиция задержала мошенника с помощью иностранного интернет-магазина

Молодой горожанин воспользовался чужой банковской картой чтобы совершить онлайн-покупку
Игорь ОРЕХОВ
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В торговом центре на улице Баранова в Калининграде 52-летний пенсионер потерял свою банковскую карту. Бывает, что ж. Утраченную кредитку повезло найти 22-летнему горожанину. И если вы думаете, что парень не поспешил обратиться в полицию с просьбой установить законного владельца карточки, то вы правильно думаете.

Вместо этого обрадованный молодчик решил купить одну вещицу, которую давно уже себе присматривал. И произвел шоппинг в зарубежном онлайн-магазине с помощью своей находки. Собственно, на этом и погорел. Оперативники угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району, куда обратился рассеянный пенсионер, сделали запрос иностранцам, те дисциплинированно оказали содействие russian police, и место жительства злоумышленника было установлено. Нагрянув по этому адресу, опера задержали подозреваемого, ранее к уголовной ответственности не привлекавшегося.

Уже в отделе полиции молодой человек дал признательные показания. За «мошенничество с использованием электронных средств платежа» ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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