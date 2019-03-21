2019-03-21T11:00:49+03:00
Общество

В Калининграде в течение дня не будет холодной воды на восьми улицах

Виктор Сергеев
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В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в течение дня не будет электричества и холодной воды.

До 18 часов света не будет на ул. Родителева 4,5,6,8-10,9,13,16-22,17-21,25,27,29,29-2,31, ул.Чекистов 38-40, 42-46,49, ул.Красная 81-83,87,88-90,89-91,93-95,105,104-108,110-114,116-122,124-126,128-130, ул. Вернадского 1, ул. Красная 77-79,107, ул. Щорса 18, ул. Калязинская 2,4,10а, ул. Горького 19,19а,21,21а, 23,23а, ул. Ген.-лейт. Озерова 39-45,47,47а.

Холодное водоснабжение из-за ремонтных работ на сети приостановлено до 16 часов на ул. Гайдара 111-145, ул. Горького 158,160, ул. Зеленой 81-85.

До 17 часов вода будет отключена на ул. Костромской 6,8, ул. Артиллерийской 56,56а, ул. Аэропортной 9, ул. Чехова 1а,1-5,5а,8а,4-12,14,13, 13а, 15а,б,15-21,22, 26,28,27-33,34-46, а также на ул. Красной 230-234.

ИСТОЧНИК KP.RU

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