МЧС: За сутки в Калининградской области сгорело больше 15,5 га травы в полях
В Калининградской области продолжается сезон палов травы в полях. Только за минувшие сутки на территории региона было зафиксировано 13 случаев возгорания прошлогодней растительности на общей площади более 15,5 гектаров. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты девяти пожарно-спасательных частей в составе 36 человек.
Всего же с начала года палов было зарегистрировано свыше 400.
Напомним, на всей территории Калининградской области с 15 марта ввели особый противопожарный режим, который продлится до 1 апреля.
На территории региона 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.
В МЧС отмечают, что в условиях действия особого режима штрафы, установленные за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.
Так, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы:
на граждан - в размере до 4 тысяч рублей;
на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;
для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU