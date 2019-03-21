МЧС: За сутки в Калининградской области сгорело больше 15,5 га травы в полях

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-21T11:12:41+03:00

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В Калининградской области продолжается сезон палов травы в полях. Только за минувшие сутки на территории региона было зафиксировано 13 случаев возгорания прошлогодней растительности на общей площади более 15,5 гектаров. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты девяти пожарно-спасательных частей в составе 36 человек.

Всего же с начала года палов было зарегистрировано свыше 400.

Напомним, на всей территории Калининградской области с 15 марта ввели особый противопожарный режим, который продлится до 1 апреля.

На территории региона 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.

В МЧС отмечают, что в условиях действия особого режима штрафы, установленные за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

Так, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы:

на граждан - в размере до 4 тысяч рублей;

на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;

для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU