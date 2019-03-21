2019-03-21T11:13:31+03:00
Общество

Мэрия Калининграда выделила 14 млн на проект нового корпуса школы №50 на Каштановой аллее

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Власти Калининграда выделили 14,2 млн рублей на проектирование нового корпуса школы №50 на Каштановой аллее. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новый корпус будет рассчитан на 900 ученических мест. Рядом с корпусом появятся волейбольная, баскетбольная и гимнастическая площадки, а также беговая дорожка на 110 метров.

В самом корпусе будет, в том числе, эстетический центр, который будет включать в себя актовый зал на 450 человек, кабинет музыки, зал для занятий хореографией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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