Мэрия Калининграда выделила 14 млн на проект нового корпуса школы №50 на Каштановой аллее
.Фото: мэрия Калининграда
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Власти Калининграда выделили 14,2 млн рублей на проектирование нового корпуса школы №50 на Каштановой аллее. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Новый корпус будет рассчитан на 900 ученических мест. Рядом с корпусом появятся волейбольная, баскетбольная и гимнастическая площадки, а также беговая дорожка на 110 метров.
В самом корпусе будет, в том числе, эстетический центр, который будет включать в себя актовый зал на 450 человек, кабинет музыки, зал для занятий хореографией.
ИСТОЧНИК KP.RU