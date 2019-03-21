Две калининградки присвоили недвижимость ценой в 13 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-21T11:13:24+03:00

Участок земли с расположенным на нем зданием был переоформлен в собственность при помощи подложных документов

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До 10 лет в «зоне» могут провести 40-летняя калининградка и ее 31-летняя родственница. Женщины обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Одна из дам ранее оказывала юридические услуги коммерческой организации и была в курсе практически всех финансово-хозяйственных секретов фирмы. Взяв в помощницы (точнее, в сообщницы) родного человечка, юрисконсульт состряпала подложные документы, по которым был оформлен договор купли-продажи земельного участка площадью в 12 тысяч квадратных метров. После чего землю с расположенным на ней производственным помещением зарегистрировали на подставное лицо. Провернули аферу, по данным полиции, в период с 2014 по 2017 годы.

- В результате злоумышленницы получили право свободно распоряжаться недвижимостью, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. - Общая сумма нанесенного потерпевшей организации ущерба превысила 13 миллионов рублей.

Когда все вскрылось, имущество было сначала арестовано, а затем возвращено законным владельцам. В настоящее время следственная часть Следственного управления УМВД закончила расследование уголовного дела и направила его материалы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU