2019-03-21T11:47:05+03:00
Общество

В Калининграде установили три новых комплекса фиксации нарушений ПДД

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В четверг, 21 марта, в Калининграде заработали три новых комплекса автофиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Все комплексы установлены на Московском проспекте. Первый комплекс установлен на световой опоре, расположенной на тротуаре в районе дома 185 по Московскому проспекту. Комплекс предназначен для контроля скоростного режима, в зоне его действия – участок дороги в сторону улицы Суздальской.

Второй комплекс установлен на световой опоре, расположенной в зоне зеленых

насаждений в районе дома 205 по Московскому проспекту. Он также контролирует скоростной режим при движении в сторону улицы Свердлова.

Третий комплекс установлен на световой опоре, расположенной в зоне зеленых

насаждений в районе дома 242 по Московскому проспекту. Он контролирует скорость автомобилей при движении в сторону улицы Миклухо – Маклая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью в Калининграде разведут два моста
С 2015 года в Калининградской области капитально отремонтировали 2100 многоквартирных домов
Служба охраны памятников выдала разрешение на восстановление знаменитой Кройц-аптеки
В Калининграде ГИБДД проводит рейды на ж/д переездах
Суд обязал Водоканал обеспечить жителей поселка под Черняховском качественной водой
Областной бюджет получил 89 млн рублей от приватизации имущества в 2018 году
В Светлогорске супруга погибшего слесаря требует от работодателя 7 млн рублей
Калининградец оплатил все штрафы после ареста своей машины
Калининградка едва не убила сожителя топором
За сутки саперы Балтфлота обезвредили 44 боеприпаса времен войны
В Калининграде байкер Хирург покажет свой фильм «Русский реактор»
«Котам жить только у нас!» Жители Зеленоградска обвинили власти Светлогорска в плагиате
Четыре калининградских муниципалитета примут участие в конкурсе проектов по благоустройству
В честь Года театра: В калининградском СИЗО-3 показали спектакль по роману Пушкина
Две калининградки присвоили недвижимость ценой в 13 миллионов рублей
Мэрия Калининграда выделила 14 млн на проект нового корпуса школы №50 на Каштановой аллее
МЧС: За сутки в Калининградской области сгорело больше 15,5 га травы в полях
В Калининграде в течение дня не будет холодной воды на восьми улицах