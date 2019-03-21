В Калининграде установили три новых комплекса фиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-21T11:47:05+03:00

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В четверг, 21 марта, в Калининграде заработали три новых комплекса автофиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Все комплексы установлены на Московском проспекте. Первый комплекс установлен на световой опоре, расположенной на тротуаре в районе дома 185 по Московскому проспекту. Комплекс предназначен для контроля скоростного режима, в зоне его действия – участок дороги в сторону улицы Суздальской.

Второй комплекс установлен на световой опоре, расположенной в зоне зеленых

насаждений в районе дома 205 по Московскому проспекту. Он также контролирует скоростной режим при движении в сторону улицы Свердлова.

Третий комплекс установлен на световой опоре, расположенной в зоне зеленых

насаждений в районе дома 242 по Московскому проспекту. Он контролирует скорость автомобилей при движении в сторону улицы Миклухо – Маклая.

ИСТОЧНИК KP.RU