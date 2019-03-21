В честь Года театра: В калининградском СИЗО-3 показали спектакль по роману Пушкина

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-21T11:49:38+03:00

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В поселке Колосовка под Калининградом, в следственном изоляторе №3 УФСИН России по Калининградской области организовали показ телеверсии спектакля «Капитанская дочка» для несовершеннолетних следственно-арестованных. Как пояснили в пресс-службе УФСИН по Калининградской области, «просмотр постановки классического произведения приурочили к Году театра в России».

Как утверждают в ведомстве, роман А.С. Пушкина вызвал множество вопросов, которые подростки задали старшему инспектору по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-3 Ольге Притуляк. Несовершеннолетние озвучили свои выводы о том, чему учит произведение.

– Подростки поняли, как важно искать свой путь, оставаться верным своим взглядам и принципам, быть стойким и мужественным человеком до конца, – отметила Притуляк. - Молодые зрители поняли на примере героев пьесы Гринева, Маши Мироновой и ее отца, как преодолеть трудности людям, для которых честь превыше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU