2019-03-21T11:49:38+03:00
Общество

В честь Года театра: В калининградском СИЗО-3 показали спектакль по роману Пушкина

По словам представителей УФСИН, несовершеннолетние следственно-арестованные поняли, как важно искать свой путь
Иван МАРКОВ
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Просмотр спектакля в СИЗО-3Просмотр спектакля в СИЗО-3Фото: УФСИН по Калининградской области
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В поселке Колосовка под Калининградом, в следственном изоляторе №3 УФСИН России по Калининградской области организовали показ телеверсии спектакля «Капитанская дочка» для несовершеннолетних следственно-арестованных. Как пояснили в пресс-службе УФСИН по Калининградской области, «просмотр постановки классического произведения приурочили к Году театра в России».

Как утверждают в ведомстве, роман А.С. Пушкина вызвал множество вопросов, которые подростки задали старшему инспектору по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-3 Ольге Притуляк. Несовершеннолетние озвучили свои выводы о том, чему учит произведение.

– Подростки поняли, как важно искать свой путь, оставаться верным своим взглядам и принципам, быть стойким и мужественным человеком до конца, – отметила Притуляк. - Молодые зрители поняли на примере героев пьесы Гринева, Маши Мироновой и ее отца, как преодолеть трудности людям, для которых честь превыше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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