2019-03-21T12:12:14+03:00
Общество

Четыре калининградских муниципалитета примут участие в конкурсе проектов по благоустройству

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Четыре муниципалитета Калининградской области будут участвовать в федеральном конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Багратионовске планируют благоустройство городского парка и создание рекреационной зоны рядом с кирхой и озером Лангер. В Черняховске намерены преобразить квартал в районе улицы Калинина, в Правдинске – городской парк, в Балтийске – набережную от памятника Петру I до форта «Елизаветинский».

- Реализация этих проектов предусматривает комплексный подход к благоустройству территорий, создание условий для развития туризма и экономического роста в муниципалитете, - отметил губернатор Антон Алиханов. - Уже на данном этапе необходимо предусмотреть максимальное привлечение ресурсов строительной отрасли региона, привлекать местных производителей и материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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