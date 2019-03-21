Четыре калининградских муниципалитета примут участие в конкурсе проектов по благоустройству

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-21T12:12:14+03:00

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Четыре муниципалитета Калининградской области будут участвовать в федеральном конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Багратионовске планируют благоустройство городского парка и создание рекреационной зоны рядом с кирхой и озером Лангер. В Черняховске намерены преобразить квартал в районе улицы Калинина, в Правдинске – городской парк, в Балтийске – набережную от памятника Петру I до форта «Елизаветинский».

- Реализация этих проектов предусматривает комплексный подход к благоустройству территорий, создание условий для развития туризма и экономического роста в муниципалитете, - отметил губернатор Антон Алиханов. - Уже на данном этапе необходимо предусмотреть максимальное привлечение ресурсов строительной отрасли региона, привлекать местных производителей и материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU