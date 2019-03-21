Четыре калининградских муниципалитета примут участие в конкурсе проектов по благоустройству
Четыре муниципалитета Калининградской области будут участвовать в федеральном конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, в Багратионовске планируют благоустройство городского парка и создание рекреационной зоны рядом с кирхой и озером Лангер. В Черняховске намерены преобразить квартал в районе улицы Калинина, в Правдинске – городской парк, в Балтийске – набережную от памятника Петру I до форта «Елизаветинский».
- Реализация этих проектов предусматривает комплексный подход к благоустройству территорий, создание условий для развития туризма и экономического роста в муниципалитете, - отметил губернатор Антон Алиханов. - Уже на данном этапе необходимо предусмотреть максимальное привлечение ресурсов строительной отрасли региона, привлекать местных производителей и материалы.
ИСТОЧНИК KP.RU