«Котам жить только у нас!» Жители Зеленоградска обвинили власти Светлогорска в плагиате

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-21T12:27:49+03:00

Зеленоградцам не понравилось, что на улицах курорта-конкурента стали появляться домики для котов

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В среду 20 марта в сообществе «Подслушано Зеленоградск» Вконтакте появилось сообщение под заголовком «Светлогорские плагиаторы!», к которому были прикреплены две фотографии с мэром Светлогорска Владимиром Бондаренко, устанавливающим рядом с башней грязелечебницы деревянный домик для котов. Зеленоградцев возмутило, что тему с котами начал педалировать курорт, являющийся их прямым конкурентом.

- Если бы речь шла о заботе - к зиме поставили бы, чтобы животным было, где согреться и укрыться, - отреагировала одна из жительниц.‍ - Котошефа запатентуйте!

- Слушайте указ: котам и кошкам жить только в Зеленоградске! – заявил другой.

Правда, нашлись и те, кто заметил, что светлогорский котодом сделан не хуже, чем в Зеленоградске. Также к спору подключились калининградцы, пожаловавшиеся, что в их городе для котов никто ничего не делает.

ИСТОЧНИК KP.RU