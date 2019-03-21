«Котам жить только у нас!» Жители Зеленоградска обвинили власти Светлогорска в плагиате
В среду 20 марта в сообществе «Подслушано Зеленоградск» Вконтакте появилось сообщение под заголовком «Светлогорские плагиаторы!», к которому были прикреплены две фотографии с мэром Светлогорска Владимиром Бондаренко, устанавливающим рядом с башней грязелечебницы деревянный домик для котов. Зеленоградцев возмутило, что тему с котами начал педалировать курорт, являющийся их прямым конкурентом.
- Если бы речь шла о заботе - к зиме поставили бы, чтобы животным было, где согреться и укрыться, - отреагировала одна из жительниц. - Котошефа запатентуйте!
- Слушайте указ: котам и кошкам жить только в Зеленоградске! – заявил другой.
Правда, нашлись и те, кто заметил, что светлогорский котодом сделан не хуже, чем в Зеленоградске. Также к спору подключились калининградцы, пожаловавшиеся, что в их городе для котов никто ничего не делает.
ИСТОЧНИК KP.RU