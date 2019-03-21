2019-03-21T12:27:49+03:00
Общество

«Котам жить только у нас!» Жители Зеленоградска обвинили власти Светлогорска в плагиате

Зеленоградцам не понравилось, что на улицах курорта-конкурента стали появляться домики для котов
Иван МАРКОВ
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Врадимир Бондаренко и котодомВрадимир Бондаренко и котодомФото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"
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В среду 20 марта в сообществе «Подслушано Зеленоградск» Вконтакте появилось сообщение под заголовком «Светлогорские плагиаторы!», к которому были прикреплены две фотографии с мэром Светлогорска Владимиром Бондаренко, устанавливающим рядом с башней грязелечебницы деревянный домик для котов. Зеленоградцев возмутило, что тему с котами начал педалировать курорт, являющийся их прямым конкурентом.

- Если бы речь шла о заботе - к зиме поставили бы, чтобы животным было, где согреться и укрыться, - отреагировала одна из жительниц.‍ - Котошефа запатентуйте!

- Слушайте указ: котам и кошкам жить только в Зеленоградске! – заявил другой.

Правда, нашлись и те, кто заметил, что светлогорский котодом сделан не хуже, чем в Зеленоградске. Также к спору подключились калининградцы, пожаловавшиеся, что в их городе для котов никто ничего не делает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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