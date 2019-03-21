В Калининграде байкер Хирург покажет свой фильм «Русский реактор»

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-21T13:40:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу 23 марта в Калининграде состоится бесплатный премьерный для нашего города показ фильма «Русский реактор», на который приедет лидер международного мотоклуба Ночные Волки Александр Залдастанов, более известный как Хирург, выступивший режиссером фильма. Как сообщает группа «Ночные Волки МС Западный рубеж», два сеанса фильма состоятся в кинотеатре «Заря» в 12.30 и в 13.30.

До премьеры будет организован проезд мотоколонны от бастиона «Прегель» к мемориалу «1200 воинам гвардейцам», где пройдет возложение цветов. Далее колонна двинется к кинотеатру «Заря».

- Фильм «Русский реактор» снят по мотивам легендарного Байк-Шоу мотоклуба Ночные Волки, которое ежегодно проводится в Городе-герое Севастополе, - рассказывают о фильме в сообществе. - Именно на Байк-Шоу на протяжении многих лет Ночные Волки развивали главную мысль: Крым – это Россия, Севастополь вернется назад.

Сам же Хирург назвал свой фильм «летописью русской судьбы ушедшего столетия».

- В фильме показан период истории России от Октябрьской революции и до нашего времени. Образ Реактора - это энергия и русский дух. В фильме есть хроники и записи Байк-шоу, но большая часть снималась отдельно, - уточняют огранизаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU