За сутки саперы Балтфлота обезвредили 44 боеприпаса времен войны
.Фото: пресс-служба Балтфлота
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За сутки саперы Балтфлота обезвредили в Калининградской области 44 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
В районе поселка Зеленый Гай под Зеленоградском было обезврежено 42 взрывоопасных предмета, из них артиллерийские снаряды, минометные мины и гранаты.
Кроме того, в районе поселка Нивенское флотские саперы обезвредили артиллерийский снаряд и гранату Ф-1. Все опасные находки вывезены на полигон, где будут уничтожены методом подрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU