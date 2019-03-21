За сутки саперы Балтфлота обезвредили 44 боеприпаса времен войны

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-21T14:02:29+03:00

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За сутки саперы Балтфлота обезвредили в Калининградской области 44 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

В районе поселка Зеленый Гай под Зеленоградском было обезврежено 42 взрывоопасных предмета, из них артиллерийские снаряды, минометные мины и гранаты.

Кроме того, в районе поселка Нивенское флотские саперы обезвредили артиллерийский снаряд и гранату Ф-1. Все опасные находки вывезены на полигон, где будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU