Калининградка едва не убила сожителя топором
Изменить размер текста:
Жительницы Славского района грозит до 8 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
33-летняя женщина пришла в полицию и сообщила, что в ходе ссоры со своим сожителем схватила топор и нанесла ему три удара по голове. С переломом черепа мужчину госпитализировали в больницу.
На женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU