Калининградка едва не убила сожителя топором

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-21T14:08:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницы Славского района грозит до 8 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

33-летняя женщина пришла в полицию и сообщила, что в ходе ссоры со своим сожителем схватила топор и нанесла ему три удара по голове. С переломом черепа мужчину госпитализировали в больницу.

На женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU