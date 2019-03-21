Калининградец оплатил все штрафы после ареста своей машины

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-21T14:14:37+03:00

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Житель Багратионовского района погасил все задолженности после того, как лишился своего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Службы судебных приставов.

27-летний мужчина сам пришел в отдел судебных приставов и заявил, что хочет оплатить штраф за пьяное вождение в размере 30 тысяч рублей. Однако приставы установили, что помимо этого штрафа, на мужчину возбуждено еще девять исполнительных производств по неуплате штрафов ГИБДД, транспортного налога и исполнительского сбора на общую сумму порядка 55 тысяч рублей. Поэтому в службе приставов приняли решение арестовать БВМ должника.

Мужчина не хотел расставаться с автомобилем и полностью рассчитался с долгами, отметили в пресс-службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU