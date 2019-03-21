В Светлогорске супруга погибшего слесаря требует от работодателя 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-21T14:41:49+03:00

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В Светлогорске супруга погибшего работника просит суд взыскать с предприятия 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Как ранее писала «Комсомолка», трагедия произошла осенью 2017 года. На улице Ленина слесарь участвовал в ликвидации засора канализации. Спустившись в шахту канализации, мужчина насмерть отравился газом.

- По мнению супруги, несчастный случай произошел по вине работодателя, не обеспечившего безопасные условия труда на рабочем месте сотрудникам при выполнении работ повышенной опасности, - сообщили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU