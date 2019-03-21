Областной бюджет получил 89 млн рублей от приватизации имущества в 2018 году

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-21T14:54:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году областной бюджет получил более 89 млн рублей от приватизации имущества, при этом, власти планировали получить 130 млн рублей. Об этом на заседании Облдумы сообщила замруководителя Агентства по имуществу Евгения Кукушкина.

По ее словам, за последние четыре года доходы от приватизации областного имущества увеличились почти в шесть раз: с 15,3 миллиона рублей в 2015 году до 89,2 миллиона в 2018 году

Всего в прошлом году Агентство по имуществу выставило на торги 17 заявок по продаже имущества. Аукционы и продажи по десяти заявкам были признаны несостоявшимися, по семи заявкам торги были проведены в январе 2019 года. В результате в этом году был продан за 17,2 млн рублей имущественный комплекс, расположенный на улице Портовой в Калининграде.

Также в течение прошлого года власти на аукционах продали три имущественных комплекса. Это особняк на улице Кутузова в Калининграде и несколько объектов на ул. Согласия. Также был продан комплекс из нежилых зданий и земельных участков в поселке Сосновка под Зеленоградском.

ИСТОЧНИК KP.RU