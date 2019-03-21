Суд обязал Водоканал обеспечить жителей поселка под Черняховском качественной водой

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-21T15:02:30+03:00

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Областной суд обязал обеспечить надлежащее качество питьевой воды жителям поселка Тимофеевка Черняховского района. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее районный суд обязал МУП «Черняховский водоканал» в течение четырех месяцев обеспечить жителей поселка качественной питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Водоканал подал жалобу в областной суд, однако Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU