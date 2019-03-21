В Калининграде ГИБДД проводит рейды на ж/д переездах

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-21T15:04:09+03:00

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В четверг 21 марта на Калининградской железной дороге проводятся плановые рейды по профилактике ДТП на ж/д переездах. Как сообщает пресс-служба КЖД, проверят 39 переездов.

Специалисты магистрали совместно с инспекторами ГИБДД, представителями администрации оценят состояние ж/д переездов и подъездов к ним. Кроме того, будет организована, как обещают, профилактическая работа с водителями.

Отметим. В этом году запланировано провести 216 плановых проверок на переездах.

Уже позади 36 рейдов, в ходе которых 79 водителей получили предупреждения об административной ответственности за нарушение правил пересечения переездов.

ИСТОЧНИК KP.RU