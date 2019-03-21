В Калининграде ГИБДД проводит рейды на ж/д переездах
В четверг 21 марта на Калининградской железной дороге проводятся плановые рейды по профилактике ДТП на ж/д переездах. Как сообщает пресс-служба КЖД, проверят 39 переездов.
Специалисты магистрали совместно с инспекторами ГИБДД, представителями администрации оценят состояние ж/д переездов и подъездов к ним. Кроме того, будет организована, как обещают, профилактическая работа с водителями.
Отметим. В этом году запланировано провести 216 плановых проверок на переездах.
Уже позади 36 рейдов, в ходе которых 79 водителей получили предупреждения об административной ответственности за нарушение правил пересечения переездов.
ИСТОЧНИК KP.RU