2019-03-21T15:48:45+03:00
Общество

Служба охраны памятников выдала разрешение на восстановление знаменитой Кройц-аптеки

Собственник объекта уверяет, что деньги на строительство имеются
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Региональная служба госохраны объектов культурного наследия выдала разрешение на проведение работ по сохранению исторического здания Кройц-аптеки на улице Фрунзе в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Как пояснил руководитель Службы Евгений Маслов, объект культурного наследия реконструируют под административно-торговый комплекс и приспособят для современного использования. Обязательное условие при этом – сохранение надписи «Kreuz-Apothekе» на фасаде.

– До этого, с 2017 года, собственник объекта проводил подготовительные и противоаварийные работы, – сказал Маслов.

Проектом предусмотрено восстановление здания и аутентичного декора фасада.

Собственник объекта Сергей Сухомлин подтвердил, что все условия для выполнения проекта, имеются.

- Есть средства, подрядчик и желание работать, - сказал он.

Все работы будут проводиться под контролем Службы.

Здание «Кройц-аптеки» с марта 2007 года является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой» с датой постройки 1900-1905 годы. Включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как памятник градостроительства и архитектуры.

В 2016 здание приобрел предприниматель, который предложил за объект, включающий здание и земельный участок, на котором оно расположено, 3,1 млн рублей.

В мае 2018 года произошло обрушение в верхней части уцелевшей стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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