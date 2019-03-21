Служба охраны памятников выдала разрешение на восстановление знаменитой Кройц-аптеки
Региональная служба госохраны объектов культурного наследия выдала разрешение на проведение работ по сохранению исторического здания Кройц-аптеки на улице Фрунзе в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Как пояснил руководитель Службы Евгений Маслов, объект культурного наследия реконструируют под административно-торговый комплекс и приспособят для современного использования. Обязательное условие при этом – сохранение надписи «Kreuz-Apothekе» на фасаде.
– До этого, с 2017 года, собственник объекта проводил подготовительные и противоаварийные работы, – сказал Маслов.
Проектом предусмотрено восстановление здания и аутентичного декора фасада.
Собственник объекта Сергей Сухомлин подтвердил, что все условия для выполнения проекта, имеются.
- Есть средства, подрядчик и желание работать, - сказал он.
Все работы будут проводиться под контролем Службы.
Здание «Кройц-аптеки» с марта 2007 года является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой» с датой постройки 1900-1905 годы. Включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как памятник градостроительства и архитектуры.
В 2016 здание приобрел предприниматель, который предложил за объект, включающий здание и земельный участок, на котором оно расположено, 3,1 млн рублей.
В мае 2018 года произошло обрушение в верхней части уцелевшей стены.
ИСТОЧНИК KP.RU