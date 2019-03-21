С 2015 года в Калининградской области капитально отремонтировали 2100 многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-21T16:05:04+03:00

Изменить размер текста: A A

С 2015 года в Калининградской области по региональной программе капитально отремонтировали 2100 многоквартирных домов общей площадью 2,2 млн квадратных метров. На эти цели было потрачено более 4,2 млрд рублей, в том числе, 2,8 млрд рублей на ремонт тысячи домов в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году в регионе планируется капитально отремонтировать 630 многоквартирных домов.

- Это позволит улучшить жилищные условия 20 тысяч человек. Стоимость запланированных работ превысит 1,7 миллиардов рублей. В том числе в Калининграде отремонтируем 450 объектов на сумму более одного миллиарда рублей, – отметил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. – В настоящее время работы по капитальному ремонту проводятся на 48 домах. Несколько объектов уже успешно введены в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU