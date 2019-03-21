2019-03-21T17:25:18+03:00
Здоровье

В Калининградской области выросло число заболевших раком

Злокачественные новообразования преобладают среди женского населения
Надежда Ржевская
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В 2018 году в Калининградской области число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, составило 3 тысячи 612 человек, что на 65 человек больше, чем в прошлом году. Показатель первичной заболеваемости составил 363,2 на 100 тысяч населения (для сравнения: в 2017 году – 356,6; цифра по России – 420,3). Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Структура первичной заболеваемости по пяти ведущим локализациям в 2018 году в сравнении с 2017 годом претерпела незначительные изменения.

- В 2018 году на первом месте по числу зарегистрированных случаев заболеваний – злокачественные новообразования молочной железы - 14,0% от всего зарегистрированных случаев, - отметили в Роспотребнадзоре. - На втором месте - злокачественные новообразования кожи -13,4 %. На третьем - трахеи, бронхи, легкие - 7,9%.

В структуре заболеваемости по половому признаку в 2018 году, также как и в предыдущие годы, злокачественные новообразования преобладают среди женского населения.

По данным областного популяционного ракового регистра онкологического центра Калининградской области, на конец 2018 года под диспансерным наблюдением состояло 25 тысяч 348 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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