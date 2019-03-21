2019-03-21T17:49:58+03:00
Общество

В Калининграде семерых собак породы хаски спасли от бойцового пса с помощью пожарной машины

Кирилл Алексеев
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Разъяренный пес грызет клетку.Разъяренный пес грызет клетку.Фото: klops.ru
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Необычная спецоперация прошла накануне вечером в парке имени Гагарина на улице Киевской в Калининграде. Как сообщил "Клопс.Ru", хозяевам семерых собак породы хаски, чтобы спасти своих питомцев от разъяренного стаффордширского терьера, пришлось прибегнуть к помощи пожарных.

Хаски гуляли на огороженной площадке, когда рядом появился стаффорд - без намордника и хозяина. Он попытался проникнуть на площадку с явным желанием набросится на собак другой породы. Рычал и грыз стальные прутья. Владельцам хаски пришлось вызвать спасателей, чтобы вызволить из беды своих питомцев.

- Стаф несколько раз кидался на наших хасей. Причем агрессию проявлял только к собакам, а к людям был благодушен. Мы поняли, что выйти без потерь нам не удастся, и позвонили на номер “112", - цитирует "Клопс.Ru" одного из владельцев собак.

К площадке подъехала пожарная машины, хаски запрыгнули в кабину и были, таким образом, спасены.

Что касается бойцовой собаки, то его хозяин так не нашелся. Временно стаффорда приютила женщина-волонтер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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