Житель Гусева получил 400 часов обязательных работ за кражу 1800 литров топлива
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Жителя Гусева приговорили к обязательным работам за кражу дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В ноябре прошлого года мужчина наведывался к своему дяде и сливал дизельное топливо в принесенные с собой канистры. В течение девяти дней он похитил 1800 литров солярки. Также в один из дней он прихватил с собой аккумулятор.
В результате суд приговорил его к 400 часам обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU