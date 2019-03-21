Житель Гусева получил 400 часов обязательных работ за кражу 1800 литров топлива

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-21T17:51:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Гусева приговорили к обязательным работам за кражу дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В ноябре прошлого года мужчина наведывался к своему дяде и сливал дизельное топливо в принесенные с собой канистры. В течение девяти дней он похитил 1800 литров солярки. Также в один из дней он прихватил с собой аккумулятор.

В результате суд приговорил его к 400 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU