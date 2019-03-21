В Калининграде перед Днем космонавтики предприниматель уничтожает «космический» фасад на улице Леонова

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-21T18:13:16+03:00

Калининградские и московские краеведы заметили, что история снова "смывается в унитаз"

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Конец марта, до Дня космонавтики остается каких-то три недели, но этот факт не смутил предпринимателя, решившего «зашить» в утеплитель декоративный «космический» фасад на улице Леонова. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил калининградский краевед Евгений Мосиенко.

- Грядет 12 апреля - День космонавтики, - сообщил Мосиенко. - Одна из фирм Калининграда решила «подготовиться» к нему по-своему. На улице имени космонавта Леонова закрывают панелями звездный декор фасада здания эпохи соц. реализма. Вот такое отношение к нашему прошлому и уважение к отечеству.

Краевед попытался связаться с владельцем зданий, но по телефону ему никто не ответил.

Тему с разрушением фасада подхватил и один из создателей канала «Архитектурные излишества» в Телеграме Павел Гнилорыбов.

- Местный магазин сантехники «зашивает» в плитку панно на улице (кого вы думали?) Космонавта Леонова, - заметил Гнилорыбов. - Очень горько и симптоматично – родную историю ведь так просто и легко смыть в унитаз.

ИСТОЧНИК KP.RU