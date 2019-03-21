В Гвардейске со штрафстоянки украли два скутера
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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Подростков, которые волокли два скутера, озираясь по сторонам, заметили в поселке Ровное Гвардейского района сотрудники вневедомственной охраны. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, стражи порядка остановили молодых людей и попросили предъявить документы на транспортные средства.
Тут и выяснилось, что два скутера были украдены со штрафстоянки города Гвардейска.
О том, почему молодые люди пошли на преступление, они теперь рассказывают полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU