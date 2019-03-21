2019-03-21T18:45:03+03:00
Дом. Семья

В Калининграде спасли лебедя, лапу которого перетянуло леской

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
Изменить размер текста:

В Калининграде волонтеры, предприняв множество попыток, сумели поймать лебедя, на лапу которого намотало леску. Птицу изловили на территории Верхнего озера. Об этом сообщается в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

- Девочкам удалось его подманить хлебом и поймать! – рассказывают зоозащитники. - Птицу сразу повезли в клинику. Рана была глубокая, начался некроз, леска на лапе была обмотана в шесть слоев.

Ветеринарный врач отметил, что сухожилия и сосуды оказались неповрежденными.

Леску сняли, рану на лапе лебедя обработали, сделали уколы.

После двух недель, которые необходимы для реабилитации, птицу отпустят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд в Петербурге открыл процесс по делу Рудникова и Дацышина
В Гвардейске со штрафстоянки украли два скутера
В Калининграде перед Днем космонавтики предприниматель уничтожает «космический» фасад на улице Леонова
Житель Гусева получил 400 часов обязательных работ за кражу 1800 литров топлива
В Калининграде семерых собак породы хаски спасли от бойцового пса с помощью пожарной машины
В Калининградской области выросло число заболевших раком
Ночью в Калининграде разведут два моста
С 2015 года в Калининградской области капитально отремонтировали 2100 многоквартирных домов
Служба охраны памятников выдала разрешение на восстановление знаменитой Кройц-аптеки
В Калининграде ГИБДД проводит рейды на ж/д переездах
Суд обязал Водоканал обеспечить жителей поселка под Черняховском качественной водой
Областной бюджет получил 89 млн рублей от приватизации имущества в 2018 году
В Светлогорске супруга погибшего слесаря требует от работодателя 7 млн рублей
Калининградец оплатил все штрафы после ареста своей машины
Калининградка едва не убила сожителя топором
За сутки саперы Балтфлота обезвредили 44 боеприпаса времен войны
В Калининграде байкер Хирург покажет свой фильм «Русский реактор»
«Котам жить только у нас!» Жители Зеленоградска обвинили власти Светлогорска в плагиате
Четыре калининградских муниципалитета примут участие в конкурсе проектов по благоустройству
В честь Года театра: В калининградском СИЗО-3 показали спектакль по роману Пушкина
В Калининграде установили три новых комплекса фиксации нарушений ПДД
Две калининградки присвоили недвижимость ценой в 13 миллионов рублей
Мэрия Калининграда выделила 14 млн на проект нового корпуса школы №50 на Каштановой аллее
МЧС: За сутки в Калининградской области сгорело больше 15,5 га травы в полях
В Калининграде в течение дня не будет холодной воды на восьми улицах