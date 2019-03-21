В Калининграде спасли лебедя, лапу которого перетянуло леской

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-21T18:45:03+03:00

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В Калининграде волонтеры, предприняв множество попыток, сумели поймать лебедя, на лапу которого намотало леску. Птицу изловили на территории Верхнего озера. Об этом сообщается в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

- Девочкам удалось его подманить хлебом и поймать! – рассказывают зоозащитники. - Птицу сразу повезли в клинику. Рана была глубокая, начался некроз, леска на лапе была обмотана в шесть слоев.

Ветеринарный врач отметил, что сухожилия и сосуды оказались неповрежденными.

Леску сняли, рану на лапе лебедя обработали, сделали уколы.

После двух недель, которые необходимы для реабилитации, птицу отпустят.

ИСТОЧНИК KP.RU