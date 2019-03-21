Суд в Петербурге открыл процесс по делу Рудникова и Дацышина

СЕГОДНЯ 20:42 2019-03-21T20:42:37+03:00

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Московский районный суд Санкт-Петербурга открыл процесс по делу учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина. Их обвиняют в вымогательстве у руководителя регионального управления Следственного комитета Виктора Леденева.

Процесс был закрыт 15 февраля по ходатайству потерпевшего – генерала Леденева, который заявил что при открытом рассмотрении дела могут быть разглашены сведения, унижающие честь и достоинство участников. Московский районный суд ходатайство удовлетворил. Решение об открытии процесса для общественности было принято в четверг, 21 марта, рассказал «Комсомолке» адвокат Александра Дацышина Сергей Баранов.

- По Уголовно-процессуальному кодексу Леденев должен был обосновать, почему необходимо закрыть процесс. Он обосновал это, тем, что информация, опубликованная в газете «Новые колеса» станет известная широкому кругу лиц. Это глупость, конечно, но, тем не менее, суд именно поэтому основанию и закрыл процесс. В ходе прошедших закрытых заседаний статьи в газете были исследованы и теперь нет оснований для дальнейшего рассмотрения дела в закрытом режиме, - сказал Сергей Баранов.

Он также сообщил, что в ходе заседаний, которые прошли в среду и четверг, продолжился допрос Виктора Леденева. По словам адвоката, руководитель регионального управления СК отказался от некоторых показаний, которые были даны им в самом начале судебного следствия.

- В первый раз мы такое видим, чтобы генерал Следственного комитета говорил, что его показания, которые он давал следователю, были записаны следователем неправильно, что он протоколы не читал и все в таком духе, - добавил Сергей Баранов.

Игоря Рудникова и бывшего замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере у руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Виктора Леденева.

По версии следствия, Игорь Рудников вымогал 50 тысяч долларов США у Виктора Леденева. Якобы за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете "сведения, порочащие Леденева", в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Александр Дацышин, по версии следствия, был пособником этого преступления. Обвиняемые настаивают на своей невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU