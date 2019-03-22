2019-03-22T09:38:43+03:00
Здоровье

Алиханов подарил Балтийску карету "Скорой помощи"

Кирилл Алексеев
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Накануне в Балтийск прибыла новая машина "Скорой помощи".

Как сообщила газета "Вестник Балтийска", карета полностью оснащена современным оборудованием. Она стала пятой на территории Балтийского городского округа.

- Это позволит сократить время ожидания бригады врачей для оказания экстренной помощи на месте и доставки пациентов в медицинские учреждения, - отметил главврач больницы Балтийска Владимир Пикалов.

Сообщается также, что новая машина - подарок Балтийску от губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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