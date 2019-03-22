Родственники разыскивают жителя Воронежа, пропавшего в Калининградской области два года назад

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-22T09:47:25+03:00

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В сообществе "Новый Полесск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось объявление о розыске человека - 23-летнего Ивана Колтунова.

"Родился в селе Лосево, Павловского района ,Воронежской области. Срочную службу проходил в Калининградской области в городе Балтийск и Гвардейск. Остался служить по контракту. Часть была расформирована. После устроился на рыбоконсервный завод. Последний раз на контакт выходил 24 февраля 2017 года", - говорится в объявлении.

Приметы: рост 183-186, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие. Особые приметы: щель между верхними и нижними зубами, на затылке розового цвета родимое пятно. Татуировки: на плече справа вензеля, на левой груди-группа крови 2(+), на правой или левой кисти-год рождения и стрела.

Всем, кто знаком с Иваном и возможно располагает информацией о его местонахождении - просьба позвонить по телефонам:

+7 (911) 475-64-80 Ирина

+7 (911) 474-72-22 Олеся

ИСТОЧНИК KP.RU