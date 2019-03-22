В поисках хозяина пёс Балтай путешествует на пароме на Балтийскую косу и обратно

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-22T10:14:14+03:00

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Трогательную историю опубликовали в сообществе "Типичный Балтийск". Ее автор - калининградец Артемий Елисеев. А главный герой - красивый крупный пёс, который путешествует на пароме из Балтийска на Балтийскую косу и обратно. Автор истории прозвал собаку Балтай.

"На Балткосе он вел себя намного резвее (чем в Балтийске - Ред.) - "поздоровался" с огромной сторожевой овчаркой за забором дома, пробежался по тротуару, почитал "письма" и "написал" свои... Когда мы останавливались фотографироваться, Балтай никуда не убегал. Но от объективов отворачивался, еле удалось его поймать, - пишет автор истории.

Как предполагают очевидцы, собака катается не просто так - она ищет хозяина.

"Мне показалось, что он так и болтается на каждом пароме, который ходит каждые два часа.. каждый день. И ищет... его. Я желаю тебе найти его, Балтай! Возможно, он будет лучше прежнего... Вдруг он действительно на следующем пароме? Удачи тебе!" - такими словами Артемий Елисеев завершает рассказ.

А мы призываем откликнуться хозяина собаки, если он вдруг прочитает эту публикацию.

ИСТОЧНИК KP.RU