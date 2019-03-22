Калининград примет первенство России по скалолазанию

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-22T10:19:37+03:00

Соревнования пройдут на скалодроме Дворца творчества детей и молодежи

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В Калининграде проведут первенство России и всероссийские соревнования «Янтарные вершины». Состязания сильнейших намечена на 23-28 марта.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, самый важный отечественный молодежный старт примет скалодром Дворца творчества детей и молодежи.

Ожидается участие 565 атлетов из 38 регионов страны. Возраст спортсменов – от 10 до 19 лет. Соревнования пройдут в ежедневном режиме, старт в 10:00.

Вход свободный.

Напомним, накануне на чемпионате России по скалолазанию золотую медаль завоевал Евгений Зазулин, представляющий Калининградскую область. Это уже пятая медаль Евгения на чемпионатах России, но при этом первая – золотая.

Соревнования проходили в Воронеже на скалодроме «Энергия».

ИСТОЧНИК KP.RU