Калининград примет первенство России по скалолазанию
В Калининграде проведут первенство России и всероссийские соревнования «Янтарные вершины». Состязания сильнейших намечена на 23-28 марта.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, самый важный отечественный молодежный старт примет скалодром Дворца творчества детей и молодежи.
Ожидается участие 565 атлетов из 38 регионов страны. Возраст спортсменов – от 10 до 19 лет. Соревнования пройдут в ежедневном режиме, старт в 10:00.
Вход свободный.
Напомним, накануне на чемпионате России по скалолазанию золотую медаль завоевал Евгений Зазулин, представляющий Калининградскую область. Это уже пятая медаль Евгения на чемпионатах России, но при этом первая – золотая.
Соревнования проходили в Воронеже на скалодроме «Энергия».
ИСТОЧНИК KP.RU