В Калининграде за день сбили двух пенсионерок

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-22T11:17:36+03:00

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В Калининграде в четверг при наезде пострадал пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло во дворе дома №26 на улице 9 Апреля. Водитель «Хендая» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 90-летнюю женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы.

Еще один наезд на пешехода произошел на улице Автомобильной. Там неустановленный автомобиль сбил 72-летнюю женщину на пешеходном переходе. После чего водитель скрылся с места ДТП.

В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU