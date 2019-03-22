В Калининграде за день сбили двух пенсионерок
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в четверг при наезде пострадал пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло во дворе дома №26 на улице 9 Апреля. Водитель «Хендая» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 90-летнюю женщину.
В результате наезда пенсионерка получила травмы.
Еще один наезд на пешехода произошел на улице Автомобильной. Там неустановленный автомобиль сбил 72-летнюю женщину на пешеходном переходе. После чего водитель скрылся с места ДТП.
В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU