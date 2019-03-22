На Куршской косе открытии экотропу «Королевский бор»

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-22T10:30:32+03:00

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Королевский бор – это уникальный лес в 6 км от Зеленоградска, где с вековыми соснами и елями соседствуют растения-выходцы из разных частей света. В течение года в этом месте благоустраивали территорию. На тропе протяженностью около 3-х км построили две крытых беседки, уложили настилы, пригодные для проезда на колясках и с колясками, установили арт-объекты, интерактивную площадку, информационные щиты (в том числе со шрифтом Брайля).

Как сообщает пресс-служба нацпарка, теперь прогулка по этой местности стала не только познавательной и полезной, но и комфортной для любой категории гостей.

Проект был реализован по инициативе АНО – Центр развития социальных и образовательных проектов «Аура» при поддержке Фонда сохранения Балтийского моря.

На косе отмечают, что уже начата реализация второго проекта, в рамках президентского гранта, выигранного АНО «Аура». На тропе появятся новые «живые» символы косы – лисица и сокол, а также разнообразные интерактивные площадки и информационные стенды.

ИСТОЧНИК KP.RU