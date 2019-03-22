В Краснознаменске у безработного изъяли свыше 11 граммов марихуаны

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-22T10:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителю Краснознаменского района грозит до трех лет лишения свободы за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

47-летний безработный житель поселка Добровольск хранил в квартире три свертка, в котором было 11,6 граммов марихуаны, что является значительным размером. Мужчина признался, что нашел дикорастущие кусты конопли, оборвал их и высушил на чердаке своего дома. В дальнейшем сельчанин использовал «травку» для личного пользования.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU