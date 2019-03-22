В Калининграде мать воспитанника детсада обокрала его воспитательницу
Воспитательница одного из детсадов в Московском районе Калининграда сначала обнаружила, что у нее таинственным образом пропала банковская карта. А потом на мобильный телефон педагога посыпались «эсэмески» о списании денег с кредитки – причем товары приобретались исключительно в ликеро-водочных магазинах.
Шокированная горожанка обратилась в полицию, и оперативники угрозыска для начала выяснили, кто находился в раздевалке детсада на предполагаемый момент совершения кражи. А потом определили и конкретную подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая калининградка: она призналась, что в процессе одевания своего чада успела обшарить карманы куртки его воспитательницы.
ИСТОЧНИК KP.RU