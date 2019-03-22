Сержанта-контрактника Балтфлота осудили за избиение подчиненного

СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-22T11:40:50+03:00

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В Балтийске осудили сержанта-контрактника за избиение подчиненного. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК по балтийскому флоту.

Инцидент произошел на борту сторожевого корабля «Ярослав Мудрый». Сержанту не понравилось, что один из его подчиненных нарушил распорядок дня, поэтому он ударил его несколько раз по груди и голове.

На суде контрактник заявил, что они "спаринговались по обоюдному согласию".

Балтийский военный гарнизонный суд приговорил сержанта к трем годам лишения свободы условно, а также лишил его права занимать руководящие должности в течение одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU