За неделю сотрудники Россельхознадзора изъяли на границе 461 кг продуктов из Польши и Литвы
В течение недели 15-ти жителям Калининградской области не удалось ввезти в область продукты из Польши и Литвы.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, на литовских и польских пунктах пропуска у калининградцев было изъято 461 кг молочной и мясной продукции.
Часть продукции была уничтожена, остальная – возвращена в Польшу и Литву.
- Причиной возврата и изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства – товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU