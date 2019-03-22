За неделю сотрудники Россельхознадзора изъяли на границе 461 кг продуктов из Польши и Литвы

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-22T11:48:12+03:00

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В течение недели 15-ти жителям Калининградской области не удалось ввезти в область продукты из Польши и Литвы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, на литовских и польских пунктах пропуска у калининградцев было изъято 461 кг молочной и мясной продукции.

Часть продукции была уничтожена, остальная – возвращена в Польшу и Литву.

- Причиной возврата и изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства – товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU