В Гурьевске двое подростков украли 13 канализационных люков и сдали их на металлолом

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-22T12:16:49+03:00

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В Гурьевске полицейские задержали двоих подростков за кражу канализационных люков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В феврале двое 18-летних местных жителей украли с городских улиц 13 люков, причинив муниципалитету ущерб в 52 тыс рублей. Похищенное имущество они сдавали в пункты приема металлолома.

По всем фактам краж завели уголовные дела, подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU