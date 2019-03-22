2019-03-22T12:16:49+03:00
Общество

В Гурьевске двое подростков украли 13 канализационных люков и сдали их на металлолом

Виктор Сергеев
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..Фото: Клопс.Ru
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В Гурьевске полицейские задержали двоих подростков за кражу канализационных люков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В феврале двое 18-летних местных жителей украли с городских улиц 13 люков, причинив муниципалитету ущерб в 52 тыс рублей. Похищенное имущество они сдавали в пункты приема металлолома.

По всем фактам краж завели уголовные дела, подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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